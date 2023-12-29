Лобовое столкновение двух микроавтобусов произошло в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Неудачный маневр привел к серьезной аварии на улице Пограничная.

Вчера, 8 января, авария с участием двух микроавтобусов произошла на улице Пограничная в Петрозаводске.

На пешеходном переходе в районе дома № 7 в лобовом столкновении сошлись два микроавтобуса. Инцидент, случившийся в 13.17, попал на камеру наблюдения компании «Сампо», видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, авария произошла в момент, когда через нерегулируемый пешеходный переход начала переходить женщина. Автомобили остановились, чтобы пропустить ее. Микроавтобус, ехавший за легковушкой, не успел затормозить и выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения. И тут же лоб в лоб столкнулся со встречным микроавтобусом.

Информации о пострадавших не поступало. Автомобили в результате аварии получили механические повреждения.