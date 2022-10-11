Лобовое столкновение двух внедорожников произошло в Карелии (ФОТО)

Авария случилась в Пряжинском районе в районе озера Сямозеро.

Два автомобиля столкнулись на 65-м километре автодороги Петрозаводск — Суоярви, недалеко от поселка Пряжа. Об этом сообщили в паблике отряда пожарной службы Пряжинского района.

Авария произошла 17 декабря в районе 16.00. Спасатели из Эссойлы выезжали на место. В ДТП травмы получил один человек, погибших не было.

Как уточнили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», автомобили Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser с прицепом двигались навстречу друг другу. От столкновения машины разбросало в стороны, Toyota съехала в кювет.