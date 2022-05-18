Лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля КИА и седельного тягача DAF с полуприцепом произошло сегодня на автодороге «Петрозаводск — Вознесенье».

Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария случилась в районе деревни Педасельга.

Автомобили столкнулись в лобовую на повороте извилистого участка трассы. От удара КИА отбросило за пределы дорожного полотна. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, в результате ДТП ранен водитель легкового автомобиля. Видеорегистратор очевидца, Александр Почекутов, запечатлел последствия ДТП.