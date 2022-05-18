Лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля КИА и седельного тягача DAF с полуприцепом произошло сегодня на автодороге «Петрозаводск — Вознесенье».
Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария случилась в районе деревни Педасельга.
Автомобили столкнулись в лобовую на повороте извилистого участка трассы. От удара КИА отбросило за пределы дорожного полотна.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По предварительной информации, в результате ДТП ранен водитель легкового автомобиля.
Видеорегистратор очевидца, Александр Почекутов, запечатлел последствия ДТП.
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