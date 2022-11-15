Лобовое столкновение легковушки и фургона произошло в Карелии

Фургон Ford Transit выехал на полосу встречного движении на трассе «Сортавала» и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.
Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.
ДТП произошло 3 декабря в Лахденпохском районе в 10:10.
В результате аварии 38-летний водитель Volkswagen госпитализирован, 21-летнему пассажиру автомобиля Ford назначено амбулаторное лечение.
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