Лобовое столкновение произошло на автодороге в Сортавальском округе

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства серьёзного ДТП, произошедшего в воскресенье, 9 февраля, около 18:00.
Авария зарегистрирована на 25-м километре автодороги Сортавала — Заозерный — Туокслахти. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Subaru.
В результате происшествия травмы получил 46-летний житель Сортавалы, управлявший отечественным автомобилем. Обстоятельства и причины аварии выясняются, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
