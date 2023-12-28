Лобовое столкновение произошло на перекрестке в самом центре Петрозаводска

На улице Красноармейская дорогу не поделили легковушка и фургон.

Авария на перекрестке улиц Красноармейская и Горького в центре Петрозаводска в четверг, 29 декабря, в 22.50 вечера. Фото последствий ДТП прислал в редакцию «Столицы на Онего» читатель.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». Судя по видео, фургон двигался прямо по улице Горького, в то время как легковушка поворачивала по встречной полосе на улицу Красноармейская.

Информации о пострадавших не поступало. Автомобили получили механические повреждения.