Лодка еще одного исчезнувшего рыбака обнаружена в Карелии

Добровольцы заявили, что лодка пропавшего рыбака Владислава Судина найдена: поисковики просят помощи в розыске мужчины.

В Заозерье обнаружена лодка, которая принадлежит пропавшему рыбаку Владиславу Судину. Об этом сообщает паблик «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

Участники поисков нуждаются в помощи добровольцев.

«Лодку Влада нашли на берегу в Заозерье. Больше никакой информации нет. Сейчас нам очень требуются люди, чтобы продолжать поиски на берегу! Пожалуйста, помогите нам!», — говорится в сообщении. В посте опубликованы телефонные номера координаторов поисков.

Ранее сообщалось, что 24 июля в поселке Шуя Прионежского района пропал 30-летний Владислав Судин. Он уехал на рыбалку и не вернулся.