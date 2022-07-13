Лодка еще одного исчезнувшего рыбака обнаружена в Карелии

Добровольцы заявили, что лодка пропавшего рыбака Владислава Судина найдена: поисковики просят помощи в розыске мужчины.
В Заозерье обнаружена лодка, которая принадлежит пропавшему рыбаку Владиславу Судину. Об этом сообщает паблик «ТОС СОЛОМЕННОЕ».
Участники поисков нуждаются в помощи добровольцев.
«Лодку Влада нашли на берегу в Заозерье. Больше никакой информации нет. Сейчас нам очень требуются люди, чтобы продолжать поиски на берегу! Пожалуйста, помогите нам!», — говорится в сообщении. В посте опубликованы телефонные номера координаторов поисков.
Ранее сообщалось, что 24 июля в поселке Шуя Прионежского района пропал 30-летний Владислав Судин. Он уехал на рыбалку и не вернулся.
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