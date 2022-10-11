Лодка с полуживым рыбаком из Санкт-Петербурга прибилась к берегу в поселке Карелии

На Онежском озере в Пудожском районе произошла трагедия с рыбаками.

Как сообщается в паблике ГИМС Пудожа, в Пудожском районе 15 октября к берегу Онежского озера, в непосредственной близости от устья реки Черная, прибило лодку, в которой находился обессиленный житель Санкт Петербурга.

Как выяснилось позже, 13 октября два жителя из Санкт Петербурга на лодке вышли в Онежское озеро со стороны поселка Шёлтозеро.

Вечером 13 октября в условиях сильного волнения и порывистого ветра судоводитель выпал за борт лодки. Попытки спасти утопающего, помочь забраться в судно ни к чему не привели.

Пассажир судна впервые оказался один на просторах огромного водоёма. Навыков управления судном не имел, мобильный телефон утопил, продукты и топливо отсутствовали. Попытки двигаться на вёслах ни к чему не привели, порывы ветра, тянули лодку от берега в озеро. Борьба за выживание в таких условиях, продолжалась более двух суток. Судно с обессиленным, измученным, но живым человеком прибило к берегу Онежского озера на территории Пудожского района.

Инспекторский участок ГИМС Пудожа обращается к судоводителям, планирующим выход на водоём, учитывать характеристики и оснащённость своего судна и погодные условия.

«В условиях штормового ветра и сильного волнения от выхода на водоём лучше отказаться. Берегите себя и своих близких», — попросили инспекторы.