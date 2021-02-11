"Логопед" и "продавец запчастей" оставили без денег двух жителей Карелии

Жертвами мошенников на этот раз оказались автолюбитель и молодая мать.

Как сообщили в МВД, в отдел петрозаводской полиции обратилась 30-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили у неё 10 908 рублей.

Заявительница пояснила, что в социальной сети на странице дошкольного учреждения, куда ходит её ребёнок, она увидела объявление, в котором предлагались услуги детского логопеда по низкой цене – 870 рублей за занятие. Женщина оставила комментарий под постом, после чего с ней на связь в сообщениях вышла якобы специалист по устранению и корректировке речевых нарушений у малышей.

В ходе переписки петрозаводчанка уточнила все интересующие её вопросы. Когда все договорённости были достигнуты, "логопед" попросила сразу оплатить курс по указанным реквизитам. Жительница карельской столицы согласилась и перевела 2 700 рублей. Затем собеседница отправила ей ссылку. Горожанка перешла по ней, ввела свои персональные данные, номер карты, CVV/CVC- код и одноразовый пароль, после чего у неё были списаны 2 700 рублей. Заявительница возмутилась и написала о случившемся "специалисту". Однако та успокоила петрозаводчанку, сообщив, что произошла ошибка, и отправила ей ещё одну ссылку для возврата денежных средств. Перейдя по ней, женщина продублировала личную информацию и лишилась ещё 5 508 рублей. Тогда пострадавшая и поняла, что общается с мошенниками. В скором времени страница "логопеда" была заблокирована.

В подобной ситуации оказался и 28-летний горожанин. В соцсетях он нашёл группу, в которой предлагались запчасти для автомобилей стоимостью ниже рыночной. Под фотографией одной из интересующих его деталей молодой человек оставил комментарий. На него отреагировал якобы администратор интернет-магазина. Между потенциальным клиентом и "продавцом" завязался диалог.

В ходе переписки петрозаводчанин сделал заказ: чехлы для сидений, руль, подлокотник и козырьки обошлись ему всего в 15 тыс. рублей. Оговорив сроки доставки, житель карельской столицы перевёл деньги по указанным реквизитам. На этом общение со "специалистом" завершилось. Позже молодой человек решил уточнить ещё пару вопросов, однако переписка была удалена, а пользователь перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии взяла кредит на 220 тысяч и перевела деньги на "безопасный счет" мошенников.