Логотип "Сделано в Карелии" с медведем появился в Росстандарте

По теме
Загрузка...
В реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилась система добровольной сертификации "Сделано в Карелии", сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Теперь каждый карельский производитель по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам сможет получить Знак качества. Выстраиваем эффективную систему обеспечения качественными продуктами и товарами жителей республики и сбыта конкурентоспособной продукции карельских предприятий", - написал он "ВКонтакте".
"Так что, нашего мишку будут узнавать не только в магазинах Карелии, но и в торговых точках других регионов России!" - уверен глава республики.
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
09.04.2018 12:39
Тема недели
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии