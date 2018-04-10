Логотип "Сделано в Карелии" с медведем появился в Росстандарте

В реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилась система добровольной сертификации "Сделано в Карелии", сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Теперь каждый карельский производитель по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам сможет получить Знак качества. Выстраиваем эффективную систему обеспечения качественными продуктами и товарами жителей республики и сбыта конкурентоспособной продукции карельских предприятий", - написал он "ВКонтакте".

"Так что, нашего мишку будут узнавать не только в магазинах Карелии, но и в торговых точках других регионов России!" - уверен глава республики.