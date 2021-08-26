Локомотив снес автомобиль на железнодорожном переезде в Карелии

ДТП с участием локомотива и легкового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Беломорском районе.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, в минувший четверг, 26 августа, в 18:23 на железнодорожном переезде 760 км перегона Летний - Сосновец Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд во время движения локомотива, совершив столкновение с ним. Как утверждают в РЖД, световая и звуковая сигнализация на переезде работала исправно.

К частью, пострадавших в ДТП нет. Поезд с рельсов не сошел. Но в связи с происшествием на 30 минут был задержан поезд №286 Новороссийск — Мурманск.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.