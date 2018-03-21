Локомотив сошел с рельс в Петрозаводске

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В Петрозаводске сошел с рельс поезд и перегородил дорогу транспорту.
ЧП произошло на улице Антонова в Петрозаводске, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".
Локомотив остановился на месте железнодорожного переезда на Ключевой. Транспортное сообщение на этом участке дороги затруднено.
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