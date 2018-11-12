Лолита составила завещание

В преддверии юбилея Лолита Милявская поделилась с Малаховым завещанием.

Лолите скоро исполнится 55 лет. Но певица неожиданно задумалась о смерти. Она уже все продумала и сообщила об этом своему другу Андрею Малахову.

"Она рассказала мне, что завещала развеять после смерти часть своего праха на вершине розовой горы, виднеющейся из окон ее болгарского дома, – цитирует Андрея Малахова StarHit. – Другую отдать на волю московского ветра в Лялином переулке, где она жила. А третью пусть отвезут на Украину. Хотя бы там она воссоединится со своей родиной".