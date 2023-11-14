Ломоносовская гимназия в Петрозаводске переходит на удаленку в связи со вспышкой пневмонии

В целях дальнейшего недопущения распространения заболевания образовательный процесс в гимназии приостанавливается с 16 ноября.

Как сообщили в паблике МОУ «Ломоносовская гимназия» г. Петрозаводска 15 ноября, в связи с увеличением случаев роста заболеваемости внебольничной пневмонией и в целях дальнейшего недопущения распространения заболевания образовательный процесс в гимназии приостанавливается с 16 до 25 ноября 2023 года.

Образовательный процесс для учащихся будет организован с использованием дистанционных технологий через ИС «Сферум», отметили в игруппе.



В источнике добавили, что подробную информацию по организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий через ИС «Сферум» можно получить у классных руководителей.