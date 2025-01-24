Лось-гурман попал в объектив камеры в соседнем с Карелией регионе

Лось попал на камеру во время обеда в Ленинградской области.

В пригороде Санкт-Петербурга лось продемонстрировал свои кулинарные пристрастия, попав в объектив камеры, поделился Павел Глазков, автор блога «Каждой твари по паре». Сохатый с аппетитом поедал ветки осины, которые, как отмечает Глазков, являются его излюбленным лакомством.

«Лось дал нам возможность понаблюдать вблизи, как ловко он объедает ветки! Столовый прибор ему явно не нужен», — прокомментировал журналист.

Он добавил, что осина привлекает лосей не только своими ветками, но и корой. Запах упавшего дерева животные способны учуять на расстоянии до километра. Лоси являются строгими вегетарианцами, и взрослая особь потребляет до 40 кг растительной пищи в день, тратя на трапезу до 11 часов.