890x80
Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Сильный дождь и ветер идут в Карелию 4
Сегодня 15:06
В Карелии красавица Марьяне покажет неожиданные места 1
Сегодня 15:10
Пешеходные мосты на пути к «Лотос Плазе» в Петрозаводске стали опасны для людей (ФОТО) 7
Сегодня 07:15
Власти Петрозаводска обратятся в прокуратуру по факту гибели малька в кипятке, попавшем в Онего 4
Сегодня 11:04
Транспортная прокуратура проводит проверку из-за посадки на мель сухогруза в порту в Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 09:30
Путин наградил олимпийского чемпиона из Карелии орденом за труд и мастерство 2
Сегодня 11:45
Почти шесть с половиной тысяч детей заразились коронавирусом в Карелии 3
Сегодня 09:44

Лось погиб в Карелии после столкновения с «Орланом»

Новости. Происшествия
15:31, 13 Сентября 2021
фото: коллаж © Смитюк Юрий, Владимир Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

В Карелии лось попал под поезди погиб, проводится проверка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на перегоне станции «Питкяранта-Салми» рельсовый автобус сообщением «Сортавала-Лодейное Поле» сбил дикое животное.

Полицейские произвели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги.

Установлено, что лось вышел на железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Дикое животное погибло на месте.

В результате столкновения с лосем у локомотива повреждена трубка тормозной магистрали. Задержка в движении поезда составила 30 минут.

В настоящее время сотрудники Сортавальского линейного пункта полиции проводят проверку по факту произошедшего.
Останки туши животного утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

Как отметили в ведомстве, это уже не первый случай в Карелии, когда дикие звери гибнут в результате травмирования железнодорожным составом. Чаще всего несчастные случаи происходят в весенне-осенний период, так как в это время из-за биологических ритмов животные много передвигаются и выходят на дороги.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
karelets
2021-09-13 17:17:38
Жалко сохатого.. Придется теперь командиру чебуреки с ряпушкой есть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона

Аналитика

Сегодня 10:00
Обществоведение
В фокусе — человек: «Новые люди» предлагают новые решения старых проблем
Программу решения социальных проблем представил кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва от партии «Новые люди» Владимир Кванин.
Евгений Ульянов: «Я горжусь своей фамилией»
10.09.2021 14:05
Костная клиника: знаем как победить боль в спине!
09.09.2021 15:02
Время пришло: «Новые люди» поставят политическую систему с головы на ноги
09.09.2021 15:00
Три мешка из-под картофеля и бывший лимонадный цех 2
09.09.2021 14:59
Вся аналитика

Чтиво

11.09.2021 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»