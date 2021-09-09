Лось погиб в Карелии после столкновения с «Орланом»

В Карелии лось попал под поезди погиб, проводится проверка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на перегоне станции «Питкяранта-Салми» рельсовый автобус сообщением «Сортавала-Лодейное Поле» сбил дикое животное.

Полицейские произвели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги.

Установлено, что лось вышел на железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Дикое животное погибло на месте.

В результате столкновения с лосем у локомотива повреждена трубка тормозной магистрали. Задержка в движении поезда составила 30 минут.

В настоящее время сотрудники Сортавальского линейного пункта полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Останки туши животного утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

Как отметили в ведомстве, это уже не первый случай в Карелии, когда дикие звери гибнут в результате травмирования железнодорожным составом. Чаще всего несчастные случаи происходят в весенне-осенний период, так как в это время из-за биологических ритмов животные много передвигаются и выходят на дороги.