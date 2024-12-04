Лось попал в объектив видеоловушки в нацпарке «Ладожские шхеры»

Животное грациозно подошло к приготовленному угощению.
Камера видеоловушки запечатлела Лося в Нацональном парке «Ладожские шхеры». Об этом сообщили в паблике .
На территории парка установлены солонцы — специальные места, где животных подкармливают солью.
Ранее писали о том, что шестиногую лосиху запечатлели в соседнем с Карелией регионе.
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