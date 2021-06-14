Лось пробежал днем по городу в Карелии (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения в Сортавале запечатлела животное, прибежавшее в город в середине дня.

В паблике «Подслушано в Сортавала» появилось видео, на котором запечатлен оказавшийся в городе лось. Лесной гость был заснят на камеру видеонаблюдения на окраине города, в районе улицы Фабричная, как было подписано на видео. Ролик датирован 12 июня.

Интересно, что животное пришло в город около 2 часов дня. Куда затем проследовал лось, осталось неизвестным.

Ранее Минприроды Карелии сообщало, что в Карелии автомобилисты стали чаще сбивать лосей на дорога республики.