Лося заметили на улицах Петрозаводска

Животное попало в объективы уличных камер наблюдения.

Животное увидели на Кукковке. Об этом сообщил паблик «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия».

«По улицам Петрозаводска бегает лось. Сохатый был замечен на Кукковке», — говорится в сообщении.

Видно, что животное напугано. Но бежит, судя по кадрам, не в сторону леса, а в центр города.

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