Лося заметили на улицах Петрозаводска

Животное попало в объективы уличных камер наблюдения.
Животное увидели на Кукковке. Об этом сообщил паблик «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия».
«По улицам Петрозаводска бегает лось. Сохатый был замечен на Кукковке», — говорится в сообщении.
Видно, что животное напугано. Но бежит, судя по кадрам, не в сторону леса, а в центр города.
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