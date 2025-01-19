Лось провалился под лёд по соседству с Карелией

Животное сильно замерзло и выбилось из сил, проведя несколько часов в ледяной воде в одном из Вологодских водоемов.

Историю спасения лесного животного рассказали в паблике «Рыбалка в Вологодской области».

Как сообщили в источнике, на реке Молога в Вологодской области инспекторы рыбоохраны обнаружили лося, провалившегося под лёд.

С помощью верёвки и судна на воздушной подушке животное было спасено из ледяной ловушки. Так как лось провел в ледяной воде предположительно три-четыре часа, он потерял много сил и замёрз. Лося оттащили на берег и отогревали одеждой и одеялами.

Спустя несколько часов животное благополучно встало и ушло в лес, рассказали в сети.