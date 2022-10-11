Лось разочаровался в почтовом дереве в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

В заповеднике «Костомукшский» лось попал в фотоловушку у дерева, где любят чесать спину медведи.

В паблике заповедника «Костомукшский» появилось видео с сохатым, попавшим ночью в фотоловушку.

«Однажды ночью лось вышел к почтовому дереву – излюбленной ели, о которую любят чесаться медведи, чтобы оставить о себе запах-информацию для других обитателей. Видимо, полученное «письмо» лесному великану не понравилось. Неопределённо хмыкнув, он удалился в темноту», - комментируют видео в заповеднике.

Ранее в национальном парке Паанаярви огромный медведь попал в фотоловушку.