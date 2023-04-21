Лось удивил «грациозностью» автомобилистов на федеральной трассе в Карелии (ВИДЕО)

В среду, 14 июня, сохатый неожиданно выскочил на проезжую часть трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии.
В минувшую среду, 14 числа, на федеральной автодороге «Кола», в нескольких километрах от поворота на Сегежу, на проезжую часть выскочил лось.
Об этом говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Очевидец, Тема Козырев, запечатлел опасную ситуацию - выход животного на проезжую часть. Во избежание столкновения, увидев лося, водитель своевременно снизил скорость. Вместе с тем, обгоняющий автомобиль от столкновения с лесным зверем спасло только то, что, преодолевая отбойный брус, животное подскользнулось», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как медведица с медвежатами испугала туристов на севере Карелии.
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