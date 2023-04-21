Лось удивил «грациозностью» автомобилистов на федеральной трассе в Карелии (ВИДЕО)

«Очевидец, Тема Козырев, запечатлел опасную ситуацию - выход животного на проезжую часть. Во избежание столкновения, увидев лося, водитель своевременно снизил скорость. Вместе с тем, обгоняющий автомобиль от столкновения с лесным зверем спасло только то, что, преодолевая отбойный брус, животное подскользнулось», - говорится в сообщении.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как медведица с медвежатами испугала туристов на севере Карелии.