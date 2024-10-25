Оленьи почесушки: мучения рогатого попали в объектив камеры национального парка «Панаярви»

Животное пыталось дотянуться копытом до своей головы.
Лесная камера запечатлела оленя, который пытается почесать копытом за ухом, но не достает. Животное обитает в национальном парке «Панаярви». Информацию опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия. Видео предоставил паблике Д. Панченко.
«Собаке лапой за ухом почесать гораздо проще», — написал автор поста.
Ранее мы писали о том, что медведи-двухлетки устроили танцы между деревьями в Карелии.
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