Оленьи почесушки: мучения рогатого попали в объектив камеры национального парка «Панаярви»

Животное пыталось дотянуться копытом до своей головы.

Лесная камера запечатлела оленя, который пытается почесать копытом за ухом, но не достает. Животное обитает в национальном парке «Панаярви». Информацию опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия. Видео предоставил паблике Д. Панченко.

«Собаке лапой за ухом почесать гораздо проще», — написал автор поста.

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