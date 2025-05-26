Лося сбили в Петрозаводске

Тело животного обнаружили на Шуйском шоссе.

Тело сбитого автомобилем лося обнаружили на дороге в Петрозаводске минувшей ночью, 8 июня. Видео было опубликовано в группе «Карелфорния News».

«Внимание водителям! На Шуйском шоссе лежит бездыханное тело животного. Сразу после Садового центра», — написали в паблике.

Напомним, ранее лось был замечен на Кукковке — животное бегало по дорогам петрозаводского района.