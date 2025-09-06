Лососёвая икра выросла в цене в среднем на 41%

За последние 12 месяцев лососевая икра существенно подскочила в цене.

Цена за килограмм икры выросла с 5 871 рубля до 9 362 рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Причина — плохой улов в 2024-м.

Для сравнения — самая дешёвая икра в прошлом году была в ПФО (почти 5000 рублей). Теперь же она стоит 8000. Самая дорогая в ЦФО — 10 293 рублей. На актуальную цену рыбы и икры влияет не только текущий улов, но и изменение стоимости прошедшего времени.

— В 2024-м вылов горбуши был в 3,5 раза меньше, чем в 2023-м, что резко подняло цены. Чтобы вернуть их на прежний уровень, улов должен вырасти в три раза. Однако в этом году он увеличился лишь на 60% (из-за чересчур тёплой воды), что недостаточно, — пишет телеграм-канал.

В то же время рыбаки добыли 313,5 тонн, из которых 222,2 тонны горбуши. По прогнозам, цифры увеличатся до 445 тысяч тонн с 2 сентября. Но этого мало для изменения ситуации.

Добавим, что в августе розничные цены на красную икру в России начали снижаться, пишет Газета.RU. Первой подешевела икра горбуши и нерки. Эти виды рыбы являются преобладающими по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Так, доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки — 14%. Икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши — на 2%, если сравнивать с июльскими показателями.