Лососинка разлилась и затопила волейбольную площадку и новую велодорожку (ФОТО)

В Петрозаводске река Лососинка вышла из берегов и затопила сооружения вокруг.

Фото вышедшей из берегов Лососинки в центре города, возле площади Кирова, появились в соцсети в популярной группе "Живой Петрозаводск".

"Лососинка разлилась неслабо, затопило даже волейбольную площадку и новую велодорожку. Образовались новые острова!",- пишет автор фото.



