«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

Миллионные долги, разваливающийся транспорт, низкие зарплаты. Врач-реаниматолог Лоухской ЦРБ рассказал о плачевном положении больницы.

Врач-реаниматолог Лоухской ЦРБ Евгений Ефремов рассказал нашему изданию о ситуации с медициной в Лоухском районе. По его словам, она сейчас на грани исчезновения.

— Когда-то в районе работали две больницы — Лоухская и Чупинская ЦРБ. Сегодня они объединены в одно учреждение, которое тянет на себе весь район. Но сил больше нет. 3 главврача за полгода, 50 миллионов долгов и ни копейки на развитие, — пишет Евгений Ефремов.

С начала года долги учреждения выросли с 12 до 50 миллионов рублей. Разваливается медицинский транспорт, постоянный дефицит медикаментов и снабжения, кадровая катастрофа: ставки сокращаются, зарплаты унизительно низкие, молодые специалисты не задерживаются — перечисляет врач проблемы учреждения.

С 12 октября закрывается инфекционное отделение. Как ранее пояснили в Минздраве, оно переедет в Чупинский больничный комплекс.

— По сути, больница работает как перевалочный пункт: тяжёлых пациентов отправляют в Беломорск, Сегежу и Петрозаводск. Но и до них сотни километров по северным дорогам. Иногда помощь может не доехать вовремя, — сетует Евгений Ефремов.

В подтверждение кадры с автомобилем, вставшим на трассе из-за очередной поломки.

Он не просто критикует, а предлагает. Прежде всего привлечь спонсоров, шефство могли бы взять работающие в работе предприятия. Они могли бы делать ежемесячные пожертвования на транспорт, медикаменты, коммунальные расходы. Для привлечения кадров нужны стимулы в виде жилья, надбавок, соцпакета. Также требуется жёсткий контроль расходов и публичный отчёт о долгах и помощи, чтобы каждый житель видел, куда уходят средства.

— Сегодня Лоухская ЦРБ — это не просто больница. Это символ того, как выживает север Карелии.Если не вмешаться сейчас, завтра тысячи жителей окажутся без медицинской помощи. Мы обращаемся к власти, бизнесу и каждому неравнодушному: помогите спасти больницу. Иначе Лоухский район потеряет последнюю надежду на жизнь, — подытожил врач.

Напомним, к Лоухскому району внимание властей сейчас приковано. В феврале на встрече с главой Карелии жители района потребовали отправить в отставку главного врача Лоухской ЦРБ. Свою позицию люди пояснили некачественным исполнением должностных обязанностей, некомпетентностью и нарушением конституционных прав жителей на получение качественных медицинских услуг. После чего Минздрав Карелии разработал меры по улучшению медпомощи в Лоухском районе и они рализуются, но не все удается. С марта 2025 года сменилось уже три временно исполняющих обязанности главного врача. Но пока, судя по посту врача-реаниматолога, решить существующие проблемы не удается.