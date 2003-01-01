РЕКЛАМА
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

11:00

Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне с Россией

10:40

Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

10:20

В России перед выборами усилят контроль за фейками

09:53

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

09:45

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

09:20

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

09:00

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

08:40

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

08:20

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

08:00

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

07:40

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

07:20

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

07:00

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

06:40

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

00:10

Еще одну умную спортплощадку обустроят в Карелии

23:00

В Олонецком районе Карелии простились с погибшим в ходе СВО

22:10

Молодёжные стрит-арты украсили парковку возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске

21:30

Жителю Суоярви вернули 25 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

20:20

36 человек покусали клещи за неделю в Карелии  

20:00

Карелия улучшила позицию в рейтинге рынка труда

19:45

Полтысячи школьников Сортавалы побывали на Валааме в 2025 году

19:30

Двое водителей получили травмы в ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Петрозаводске

19:00

В Карелии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

18:30

Медики не смогли спасти петрозаводчанина, у которого случился приступ на улице

18:10

Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

17:40

Туман, облачность и до +23°С: чем погода удивит жителей Карелии 9 сентября

17:20

У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

17:00

Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

16:45

Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

16:30

Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

16:10

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

15:52

Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

15:37

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

15:26

В Костомукше пьяный водитель врезался в припаркованные авто — есть пострадавшие

15:00

Карельские артисты приняли участие в озвучании нового спортивного фильма «Первый на Олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10
«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем
Сегодня 11:00 Общество
Поделiться

Миллионные долги, разваливающийся транспорт, низкие зарплаты. Врач-реаниматолог Лоухской ЦРБ рассказал о плачевном положении больницы.

фото: © скрин с видео

Врач-реаниматолог Лоухской ЦРБ Евгений Ефремов рассказал нашему изданию о ситуации с медициной в Лоухском районе. По его словам, она сейчас на грани исчезновения.

— Когда-то в районе работали две больницы — Лоухская и Чупинская ЦРБ. Сегодня они объединены в одно учреждение, которое тянет на себе весь район. Но сил больше нет. 3 главврача за полгода, 50 миллионов долгов и ни копейки на развитие, — пишет Евгений Ефремов.

С начала года долги учреждения выросли с 12 до 50 миллионов рублей. Разваливается медицинский транспорт, постоянный дефицит медикаментов и снабжения, кадровая катастрофа: ставки сокращаются, зарплаты унизительно низкие, молодые специалисты не задерживаются — перечисляет врач проблемы учреждения.

С 12 октября закрывается инфекционное отделение. Как ранее пояснили в Минздраве, оно переедет в Чупинский больничный комплекс. 

— По сути, больница работает как перевалочный пункт: тяжёлых пациентов отправляют в Беломорск, Сегежу и Петрозаводск. Но и до них сотни километров по северным дорогам. Иногда помощь может не доехать вовремя, — сетует Евгений Ефремов.

В подтверждение кадры с автомобилем, вставшим на трассе из-за очередной поломки.

 

Он не просто критикует, а предлагает. Прежде всего привлечь спонсоров, шефство могли бы взять работающие в работе предприятия. Они могли бы делать ежемесячные пожертвования на транспорт, медикаменты, коммунальные расходы. Для привлечения кадров нужны стимулы в виде жилья, надбавок, соцпакета. Также требуется жёсткий контроль расходов и публичный отчёт о долгах и помощи, чтобы каждый житель видел, куда уходят средства.

— Сегодня Лоухская ЦРБ — это не просто больница. Это символ того, как выживает север Карелии.Если не вмешаться сейчас, завтра тысячи жителей окажутся без медицинской помощи. Мы обращаемся к власти, бизнесу и каждому неравнодушному: помогите спасти больницу. Иначе Лоухский район потеряет последнюю надежду на жизнь, — подытожил врач.

Напомним, к Лоухскому району внимание властей сейчас приковано. В феврале на встрече с главой Карелии жители района потребовали отправить в отставку главного врача Лоухской ЦРБ. Свою позицию люди пояснили некачественным исполнением должностных обязанностей, некомпетентностью и нарушением конституционных прав жителей на получение качественных медицинских услуг. После чего Минздрав Карелии разработал меры по улучшению медпомощи в Лоухском районе и они рализуются, но не все удается. С марта 2025 года сменилось уже три временно исполняющих обязанности главного врача. Но пока, судя по посту врача-реаниматолога, решить существующие проблемы не удается. 

Обсудить (0) в ленту
Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»
Футбол, баскетбол, волейбол и шахматы – большая спортивная площадка появилась в новом районе «Talojarvi. Город у воды»
В Кондопожском районе строят три амбулатории

В Минздраве рассказали, как идет строительство трех врачебных амбулаторий в Кондопожском районе Карелии.

