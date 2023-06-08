Лоухское озеро в Карелии может остаться без жемчужницы

Жители поселка Плотина продолжают в суде бороться за свое озеро.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в минувший четверг, 8 июня, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение административного иска жительницы посёлка Плотина Ольги Глазуновой к Минсельхозу республики. Женщина требует признать недействующим приказ министерства от 1 марта о формировании рыбоводного участка на Лоухском озере. Оно является для местных жителей источником питьевой воды.

На процессе 8 июня в качестве специалиста выступил кандидат биологических наук, ихтиолог Владимир Михайленко, который, по его собственному признанию, узнал об этом деле и решил помочь жителям Плотины. По словам Михайленко, появление на Лоухском озере форелевого хозяйства поставит под угрозу существование в водоёме европейской жемчужницы, включённой в Красную книгу России.

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