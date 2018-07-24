Лоукостер "Победа" планирует открыть рейсы Москва - Петрозаводск

Авиакомпания "Победа" в конце 2018 года может открыть рейсы в столицу Карелии.

Как пишет "Интерфакс", об этом говорится в справке к рабочей поездке премьера РФ Дмитрия Медведева в Карелию.

"Правительством республики Карелия достигнуты договоренности с ООО "Авиакомпания "Победа" об осуществлении с ноября 2018 года пассажирских перевозок воздушным транспортом данной авиакомпанией", — указано в материалах.

В пресс-службе "Победы" "Интерфаксу" подтвердили, что начнут летать из Москвы в Карелию в зимнем расписании 2018 года (стартует в конце октября), не сказав точный месяц.

Сейчас аэропорт Петрозаводска обслуживает рейсы двух авиакомпаний: S7 Airlines, которая выполняет ежедневные перевозки из московского "Домодедово", и "2-го Архангельского объединенного авиаотряда", летающего в Карелию два раза в неделю.