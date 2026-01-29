Лов наваги в Карелии начался позже обычного

Сезон подлёдного промысла наваги начался в Карелии.

На Белом море начался промысел наваги, сообщает Минсельхоз Карелии. Исторически навагу ловят с ноября по март с помощью специальных снастей — «рюжей» (ловушка для лова), устанавливаемых под лёд. Промысел в Карелии осуществляют индивидуальные предприниматели и рыболовецкий колхоз «Заря Севера».

— В этом сезоне лов стартовал с задержкой из-за позднего становления льда, в первой половине января были выставлены промысловые снасти — мережи, активного захода рыбы пока не отмечается, — говорит председатель Рыболовецкого колхоза «Заря Севера» Иван Егоров.

Объемы вылова занимают второе место в Поморье, уступая промыслу беломорской сельди. Свежая навага уже поступает в продажу в магазины Петрозаводска и других районов Карелии.

Навага — северная морская рыба из семейства тресковых, обитающая в арктических морях. Её длина обычно составляет 20–35 см, но встречаются экземпляры до 50 см и весом около килограмма. Эта рыба славится не только вкусом, но и пользой: навага богата витаминами, минералами и йодом, что делает её идеальным продуктом для поддержания здоровья щитовидной железы.

