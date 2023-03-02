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Ловкий мошенник из Владивостока вместо продажи надувной лодки надул клиента из Карелии

Новости. Криминал
12:16, 03 Марта 2023
фото: beedonbro pikabu

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Житель Костомукши решил купить в сети лодку и лишился крупной суммы денег.

По данным МВД Карелии, житель Костомукши нашел в поисковике компанию, которая продает лодки, лодочные моторы и бассейны. На ресурсе расписывались сроки и способы доставки, содержались упоминания о гарантиях на продукцию, имелось множество восторженных отзывов, сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Мужчина связался с менеджером и обсудил детали сделки. Позже он перевел в счет оплаты надувной лодки более 38 тысяч рублей. 

Покупку он не получил и выяснил в транспортной компании, которая должна была доставить заказ, что о доставке лодки в Костомукшу они даже не слышали. 

Обманутый костомукшанин обратился в полицию. А сайт, на котором обманули жителя Карелии, продолжает работать.

Вопрос о его блокировке правоохранители рассмотрят в рамках расследования уголовного дела. Известен предполагаемый адрес расположения недобросовестных продавцов - промзона Владивостока.  Но по данным ряда интернет-справочников по указанному адресу находится фирма по продаже гипсокартона, рассказали в МВД Карелии. 

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