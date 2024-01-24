Ловкий пользователь чужих банковских карт в Карелии пропил внушительную сумму

Сотрудники уголовного розыска Пряжинского района задержали подозреваемого в кражах.

Оперативники выяснили, что 45-летний житель Петрозаводска гостил в одном из поселков у местной жительницы. После его отъезда банковский счет хозяйки дома опустел на восемь тысяч рублей. Кроме этого, был установлен еще один потерпевший - друг подозреваемого, который составил ему компанию в поездке. У него злоумышленник похитил семь тысяч.

Полицейские выяснили, что в первом случае хозяйка дома попросила гостя помочь ей с оплатой квитанций и назвала пароль доступа к мобильному приложению.



Друг мужчины, который доверил ему данные карты, оказался в аналогичной ситуации. В полиции подозреваемый признал вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах с банковского счета, рассказали в МВД Карелии.