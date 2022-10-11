Ловушка: задержание подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС Карелии попало на видео

В Сегеже в объектив камеры наружного наблюдения попал момент задержания мужчины, которого подозревают в гибели пропавшего поисковика Сергея К., найденного в лесу с простреленной головой.

В паблике "Сегежа слушает | Online" опубликовано видео с камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк", как 16 ноября в 10.18 в Сегеже на кольце поймали в ловушку и задержали предполагаемого виновного в гибели спасателя, которого нашли в лесу с простреленной головой.

Напомним, 29 октября в Сегеже пропал 51-летний спасатель Сергей К. Его поиски вели коллеги-спасатели, родные, волонтеры-поисковики и сотрудники полиции. В результате тело убитого мужчины обнаружили полицейские-кинологи 11 ноября в лесополосе в 20 километрах от города.

«При этом затылок жертвы был прострелен, а одна из пуль застряла в дереве. По предварительным данным, в мужчину могли выстрелить из ружья», — сообщил телеканал РЕН ТВ.