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Новости. Общество
21:30, 06 Апреля 2018

Лоза назвал Бузову "пирожком ни с чем"

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А ее популярность сравнил с популярностью осьминога.

Только ленивый не обсудил феномен Ольги Бузовой: за последний год телеведущая и певица стала самой обсуждаемой персоной. Юрий Лоза также высказал свое мнение по поводу творчества и бизнеса Ольги, рассказывает teleprogramma.pro.

Несколько дней назад Ольга Бузова собрала пресс-конференцию в одном из престижных отелей Москвы и заявила, что запускает новую криптовалюту и онлайн-площадки BUZAR. Поющая ведущая намерена не только заниматься технологиями, но также открыть собственный ресторан и салоны красоты.

Подобные заявления и наполеоновские планы Бузовой вызвали большой ажиотаж в Сети. Певец Юрий Лоза не смог остаться в стороне и в одном из своих последних интервью подверг жесткой критике начинания Ольги, а также прошелся и по ее вокальным способностям. Артист не поскупился на выражения. Лоза уверен, что Ольга пытается лишь привлечь к себе еще больше внимания своими сомнительными идеями.

"Бузова - это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например. Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею", - заявил Лоза в интервью Пятому каналу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-04-06 21:35:29
Юра, будь проще. В неё просто тыкают, куда бы мы с тобой не тыкнули .
Гость
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