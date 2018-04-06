Лоза назвал Бузову "пирожком ни с чем"

А ее популярность сравнил с популярностью осьминога.

Только ленивый не обсудил феномен Ольги Бузовой: за последний год телеведущая и певица стала самой обсуждаемой персоной. Юрий Лоза также высказал свое мнение по поводу творчества и бизнеса Ольги, рассказывает teleprogramma.pro.

Несколько дней назад Ольга Бузова собрала пресс-конференцию в одном из престижных отелей Москвы и заявила, что запускает новую криптовалюту и онлайн-площадки BUZAR. Поющая ведущая намерена не только заниматься технологиями, но также открыть собственный ресторан и салоны красоты.

Подобные заявления и наполеоновские планы Бузовой вызвали большой ажиотаж в Сети. Певец Юрий Лоза не смог остаться в стороне и в одном из своих последних интервью подверг жесткой критике начинания Ольги, а также прошелся и по ее вокальным способностям. Артист не поскупился на выражения. Лоза уверен, что Ольга пытается лишь привлечь к себе еще больше внимания своими сомнительными идеями.

"Бузова - это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например. Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею", - заявил Лоза в интервью Пятому каналу.