«Ложитесь спать - тушите свечи»: МЧС Карелии напомнило правила безопасности при использовании свечей

Жителям Карелии дали советы по безопасному использованию свечей.

Свечи — один из неотъемлемых атрибутов, создающих праздничное или торжественное настроение. Однако, никогда не стоит забывать о безопасности, пишут на сайте МЧС Карелии.

Главное правило — не оставляйте свечи без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать — обязательно затушите все свечи.

Не ставьте их близко к предметам, которые легко могут загореться: шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк.

Если в помещении сильный сквозняк — внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке.

Важно, чтобы подсвечник был соответствующим — прочным, надежным, из негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо в качестве подсвечников использовать «подручный материал» — бумажные или пластиковые подставки.

Подсвечник должен стоять ровно, не шататься, а свечи в нем должны хорошо закрепляться.

Желательно, чтобы пламя горело по центру свечи.

Небольшие свечи, так называемые плавучие или плавающие, можно положить в стеклянный стакан с водой! Это и безопасно, и красиво!

Тушить свечу нужно, когда от кончика фитиля до дна контейнера будет не менее 2 сантиметров.

Прекратите использование свечей в контейнерах, когда воска остается на 2 сантиметра.

Не используйте свечу в контейнере, если контейнер имеет трещину.

Храните свечи в месте, недоступном для детей и домашних животных.