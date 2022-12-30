«Ложитесь спать - тушите свечи»: МЧС Карелии напомнило правила безопасности при использовании свечей

Жителям Карелии дали советы по безопасному использованию свечей.
Свечи — один из неотъемлемых атрибутов, создающих праздничное или торжественное настроение. Однако, никогда не стоит забывать о безопасности, пишут на сайте МЧС Карелии.
Главное правило — не оставляйте свечи без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать — обязательно затушите все свечи.
Не ставьте их близко к предметам, которые легко могут загореться: шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк.
Если в помещении сильный сквозняк — внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке.
Важно, чтобы подсвечник был соответствующим — прочным, надежным, из негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо в качестве подсвечников использовать «подручный материал» — бумажные или пластиковые подставки.
Подсвечник должен стоять ровно, не шататься, а свечи в нем должны хорошо закрепляться.
Желательно, чтобы пламя горело по центру свечи.
Небольшие свечи, так называемые плавучие или плавающие, можно положить в стеклянный стакан с водой! Это и безопасно, и красиво!
Тушить свечу нужно, когда от кончика фитиля до дна контейнера будет не менее 2 сантиметров.
Прекратите использование свечей в контейнерах, когда воска остается на 2 сантиметра.
Не используйте свечу в контейнере, если контейнер имеет трещину.
Храните свечи в месте, недоступном для детей и домашних животных.
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