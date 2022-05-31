Ложный судебный иск привел жителя Карелии и его друга к уголовному делу

Кондопожанин с товарищем решил забрать участок знакомого с помощью фальшивого судебного дела, но был пойман с поличным, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что житель Кондопоги вместе с товарищем решили мошенническим путем завладеть земельным участком знакомого стоимостью 4,6 млн рублей. Для этого кондопожанин заявил в суд о наличии у собственника земельного участка займа в сумме, равной стоимости участка.

Мужчина рассчитывал ввести суд в заблуждение и самому получить право собственности на земельный участок, однако свои действия не смог довести до конца, поскольку судом был выявлен факт фальсификации договора займа.

Так, 46-летний житель Кондопоги и его знакомый обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Возбуждено уголовное дело.