LTE-интернет МТС пришел в отдаленные поселки Карелии

С осени 2021 года жители населенных пунктов Суккозеро, Поросозеро, Пяозерский, Энгозеро и Амбарный могут пользоваться высокоскоростным интернетом.

Связь появилась там, где зачастую отсутствует «проводной» интернет и мобильный модем или смартфон является единственным способом доступа в сеть.

Скоростной LTE-интернет появился в поселках Муезерского и Суоярвского района, расположенных вдоль региональной автодороги, а также пришел на самый север региона – в Лоухский район. Это значит, что жители поселков смогут пользоваться Госуслугами и онлайн-банками, связываться с близкими по видеосвязи, учиться дистанционно, а в преддверии новогодних каникул смотреть онлайн любимые кинофильмы и передачи.

«В поселках и деревнях проживает около четверти жителей Карелии, не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития экономики региона в Карелии», — отмечает директор филиала МТС в Карелии Александр Кочкин.

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