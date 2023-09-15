Лучшая семья России живет в Муезерском районе Карелии

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года-2023».

Семья Виролайнен из поселка Муезерский стала победителем всероссийского конкурса «Семья года-2023», сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Марину Владимировну и Сергея Альбертовича из поселка Муезерский познакомили общие друзья. Ей было 18, он – на 5 лет старше. На Марину сложно было не обратить внимание: яркая, активная, творческая. Сергей, напротив, спокойный, молчаливый, скромный. Взаимная симпатия возникла сразу.



– Мы друг друга дополняем. У меня постоянно фонтан идей, а он всегда поможет, поддержит, – говорит Марина Виролайнен.



Муж – электрик, жена – специалист по кадрам. Воспитывают четверых детей. Старшая, Эвелина, уже работает. Двойняшки Арсений и Всеволод учатся в школе, поют, танцуют, играют на кантеле в фольклорной группе Mujejärven Kaverit («Муезерские друзья»). Всеволод мастерит поделки из фанеры, Арсений печет торты. Младший, Савелий, ходит в садик и тоже участвует в активной жизни семьи.

Множество увлечений и у Марины: создает украшения из полимерной глины и фигуры из сена, шьет детям костюмы для выступлений, держит кур, выращивает овощи.

Семья Виролайнен – активный участник культурной жизни родного поселка и других уголков республики, победитель многих конкурсов. Теперь среди наград есть и общероссийская.