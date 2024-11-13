здоровье работа экология
реклама на сайте
Мечта жить в центре Петрозаводска все ближе – в жилом доме «Аристократ» уже идет облицовка фасадов и остекление здания
13.11.2024 16:29
В Карелии выставлен на продажу современный лесопильный завод
17.11.2024 09:20

«Лучше перебдеть»: петрозаводчанин решил, что канализационные стоки загрязняют Онежское озеро

Новости. Общество
08:00, 18 Ноября 2024
фото: © Мой Петрозаводск / VK

Новости партнеров

В соцсетях поделились видео петрозаводчанина, которому показалось, что канализационные стоки стекают в озеро.

В паблике «Мой Петрозаводск поделились видеозаписью от жителя города с его подписью: «Канализационные стоки прямо в центре города».  Администрация обратилась к подписчикам с вопросом, существует ли опасность из-за таких сливов.

Комментаторы быстро развенчали страхи неравнодушного жителя, отметив, что это, скорее всего, часть дренажной системы, которая отводит воды для защиты от разрушения.

На самом деле, на видео показана дождевая канализация, она предназначенная для организованного и быстрого отвода вод, выпавших на территории города, конечно, скорее всего, многие горожане не знают что это такое, но и искать подвох во всём не нужно.

«Перебдел», — подчеркнул один из подписчиков. — «Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.11.2024, 22:00
Одна из самых развитых стран мира смягчила санкции в отношении России
13.11.2024, 11:00
Принадлежащий россиянам один их крупнейших крытых комплексов в Финляндии продали местным инвесторам
11.11.2024, 20:30
Глава Гидрометцентра подтвердил, что климат в России меняется быстрее, чем в среднем по планете
12.11.2024, 08:40
«Натуральная красота была»: жители Карелии поделились фотографиями молодости
13.11.2024, 22:00
Россиян предупредили о подорожании популярного алкоголя
12.11.2024, 09:20
Финляндия планирует открыть границу с Россией в следующем году

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.