«Лучше перебдеть»: петрозаводчанин решил, что канализационные стоки загрязняют Онежское озеро

В соцсетях поделились видео петрозаводчанина, которому показалось, что канализационные стоки стекают в озеро.

В паблике «Мой Петрозаводск поделились видеозаписью от жителя города с его подписью: «Канализационные стоки прямо в центре города». Администрация обратилась к подписчикам с вопросом, существует ли опасность из-за таких сливов.

Комментаторы быстро развенчали страхи неравнодушного жителя, отметив, что это, скорее всего, часть дренажной системы, которая отводит воды для защиты от разрушения.

На самом деле, на видео показана дождевая канализация, она предназначенная для организованного и быстрого отвода вод, выпавших на территории города, конечно, скорее всего, многие горожане не знают что это такое, но и искать подвох во всём не нужно.

«Перебдел», — подчеркнул один из подписчиков. — «Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть».