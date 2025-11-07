«Лучше сделать их самому»: названа безопасная месячная норма наггетсов

Употреблять куриные наггетсы без вреда для здоровья можно не чаще двух раз в месяц. Такую рекомендацию дал пищевой технолог, доцент Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

Lenta.ru со ссылкой на слова эксперта сообщила, что этот популярный продукт содержит опасную комбинацию насыщенных жиров, трансжиров и избытка соли. Такий состав повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, гипертонии и проблем с почками.

— В куриное филе, предназначенное для наггетсов, добавляют пшеницу, соевую муку, шкурку, кости и другие ингредиенты. В некоторых образцах были обнаружены кости, что говорит об использовании мяса плохого качества с низким содержанием белка, — пояснил Быстров.

Быстров также отметил, что в продукте часто вместо сыра используется растительный жир, а регулярное употребление таких составов может приводить к дефициту необходимых питательных веществ.

В качестве безопасной альтернативы эксперт предложил готовить наггетсы самостоятельно из свежей куриной грудки с минимальным количеством масла.

— Альтернатива замороженным полуфабрикатам и наггетсам из ресторанов быстрого питания — сделать их самому, — предложил Быстров. — В домашних наггетсах используется только свежая куриная грудка, яйцо, мука и панировка по вашему выбору. Можно готовить на сковороде с минимумом масла или в духовке — почти без жира, — подытожил Быстров.

