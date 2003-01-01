Лучшего пекаря Карелии выбрали на конкурсе в городе Сортавала

Пекари Карелии сразились за первенство в мастерстве. Конкурс прошел в городе Сортавала.

5 сентября прошел конкурс среди пекарей и предприятий, которые они представляют, на звание лучших в отрасли, рассказали в Минсельхозе Карелии. Участие в состязаниях приняли представители Петрозаводска, Пряжинского, Питкярантского, Сортавальского и Суоярвского районов (округов) республики. Это сотрудники известных предприятий и новички.

Пекари продемонстрировали теоретические знания в технологии производства выпечки и практические навыки в хлебопечении, а предприятия представили ассортимент выпускаемой продукции с дегустацией, рассказали о ее уникальности и традициях изготовления. Оценку участников проводило жюри во главе с Министром сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольгой Палкиной. Также среди экспертов были представители отрасли, к примеру, Валентин Сватовой — известный своими тортами и пекарней в центре города.

Лучшим пекарем Карелии признан Александр Негорюев, представляющий пекарню «Ремесло». Он открыл ее всго три года назад (до этого работал водителем), но уже преуспел. В хлебе, который он лично печет и продает, нет дрожжей. Он на заквасках — традиционный русский хлеб, натуральный и полезный. Ремесленный — как о нем отзывается сам Александр, объясняя название пекарни.

— Моя мечта — возрождение традиций изготовления хлеба на закваске как в старину, — рассказал в своем выступлении победитель конкурса.

В число лучших пекарей республики также вошли Наталья Хаккинен (2 место) и Ксения Салтановская (3 место). В номинации конкурса «Сделано в Карелии», проведенной среди предприятий, победителями признаны: ИП Талья Ю.С. (пгт Пряжа), ИП Коледа А.И. (д. Руаталахти и ОАО «Петрозаводский хлебозавод Сампо» (г. Петрозаводск). Приза зрительских симпатий удостоен ИП Хребтов С. П. и Эссойльское сельпо.