Лучшей среди дежурных служб городов и районов Карелии оказалась ЕДДС Петрозаводска

В главном управлении МЧС по республике подвели итоги за 2023 год.

ЕДДС Петрозаводска признали лучшей в Карелии, сообщили в паблике городской администрации.



Как рассказали в источнике, в главном управлении МЧС по Карелии проанализировали деятельность всех муниципальных звеньев системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В их числе – силы оперативного реагирования, координационные органы, дежурные службы, администрации муниципальных образований и другие.





По итогам 2023 года среди дежурных служб городов и районов Карелии ЕДДС Петрозаводска заняла 1 место.



Круглосуточный телефон МКУ «ЕДДС» Петрозаводска – 051.