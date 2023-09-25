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Лучшие из лучших среди огнеборцев работают в Карелии

Новости. Общество
17:40, 25 Сентября 2023
фото: © МЧС Карелии

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Команда МЧС Карелии стала лучшим звеном газодымозащитной службы в международной категории.

В Санкт-Петербурге прошёл финал 45-х международных соревнований среди пожарно-спасательных подразделений на приз имени основателя газодымозащитной службы В.В. Дехтерёва, рассказали в пресс-службе ведомства.

На старт вышли двадцать команд из Петербурга, Москвы, Псковской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Ленинградской областей, Ямало-Ненецкого автономномного округа, а также Беларуси и Сербии. В числе участников была и  команда МЧС Карелии.

Газодымозащитники  проходили огневую полосу, ликвидировали утечки жидкости, вскрывали дверные проёмы, тушили возгорание, разбирали строительные конструкции. Также им предстояло подняться по трехколенной лестнице на учебную башню и спасти пострадавшего.

Кроме того, огнеборцы провели  разведку в непригодной для дыхания корабельной палубной надстройке, где нашли и вынесли газовый баллон и ликвидировали условный очаг пожара.

Участники соревнований состязались за право называться сильнейшими в трёх номинациях: «Лучшее звено ГДЗС», «Лучшее отделение ГДЗС» и «Лучшее звено ГДЗС» в категории «Международная группа».

Победителем в номинации «Лучшее звено ГДЗС» стала команда пожарно-спасательного отряда Кировского района Санкт-Петербурга.

«Лучшим отделением ГДЗС» признаны огнеборцы ПСО Приморского района Северной столицы.

В международной категории право называться лучшими из лучших завоевала команда главного управления МЧС Карелии, соообщили в пресс-службе ведомства.

 

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