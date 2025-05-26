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Лучшие российские танцовщики вновь приедут в Петрозаводск

Новости. Культура
19:00, 09 Июня 2025
фото: Музыкальный театр Карелии

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С 13 по 24 июня в Петрозаводске пройдет V Фестиваль современной хореографии «Nord Dance». (16+)

В этом году на сцене Музыкального театра будет показано восемь спектаклей пяти коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябинска и Петрозаводска, рассказали организаторы.

13 июня фестиваль откроет постановка Музыкального театра Карелии «Маскарад» — недавняя премьера балетной труппы в жанре неоклассики, единственный спектакль большой формы в афише Nord Dance, постановка Кирилла Симонова.

Карельский балет выйдет на сцену фестиваля и 20 июня. В этот вечер зрители увидят современный балет «Вертикаль» хореографа Виктории Арчая — интересный пример работы труппы классических танцовщиков в жанре современной хореографии.

18 июня на сцене программу продолжит давний друг и участник фестиваля петербургский Театр современного танца «Каннон Данс», который привозит на фестиваль два спектакля: «Парадоксы» южнокорейского хореографа Суджон Ким и «Спектакль номер один» хореографа Валерии Каспаровой, вдохновлённый музыкой «The Beatles». Это пластические рассказы о человеческих связях и поддержке друг друга, коммуникации и эмпатии, об уязвимости и поиске внутренней опоры.

22 июня спектакль «Вне поля зрения» представят резиденты Московского театра «Практика» — команда уличного и экспериментального танца «Jackʼs Garret». Все танцоры –мужчины. Языком танца они расскажут о наболевшем: о мужских силе и слабости, о познании и принятии, о переосмыслении ценностей и приоритетов.

24 июня фестиваль завершат три спектакля на Малой сцене. «Одоление» и «Секреты красоты» представит хореограф из Архангельска Анастасия Змывалова, «Манифест к русскому перформансу» — хореограф — исполнитель Софья Валиуллина из Челябинска.

«Современный танец не скучен и не длинен. В нём возможно всё: смешение танцевальных языков и форм, приёмов и методов, направлений и стилей: от контемпорари-данса и джаз-модерна до брейк-данса и хип-хопа, — пишет, представляя программу Nord Dance — 2025 театровед Наталья Крылова. — В современной хореографии есть театр и музыка, элементы кино, скульптуры, графики и живописи. Это танец, который дышит воздухом времени, потому и называется современным».

Напомним, впервые Музыкальный театр Карелии провел этот фестиваль в 2019 году. И с тех пор каждый год в июне в Петрозаводск приезжают лучшие российские танцовщики, работающие в жанре современной хореографии. Фестиваль имеет статус международного. Первоначально в нем наряду с российскими участвовали артисты из Финляндии и Норвегии, сейчас международный статус фестиваля поддерживается хореографами. Помимо российских авторов, свои работы в Петрозаводск привозят постановщики из Сербии, Южной Кореи, Израиля, Армении.

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