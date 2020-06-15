Лучшие стартапы Карелии получат поддержку для запуска проектов

Фонд венчурных инвестиций республики пообещал предоставить финансирование десяти лучшим инновационным проектам в текущем году.
Десять инновационных проектов получат финансирование от Фонда венчурных инвестиций Карелии в 2020 году. Предполагается, что каждый из десяти проектов сможет получить до пяти миллионов рублей. Фонд рассчитывает получить заявки от заинтересованных авторов стартапов. Презентация проекта должна отражать его экономическую эффективность.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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