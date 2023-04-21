Лучшие учителя Карелии получат по 200 тысяч рублей

Глава Минобразования и спорта Карелии назвал педагогов, которых поощрят премиями.

«Карельских учителей поощрят премиями!» — написал глава Минобразования Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

По словам министра, подведены итоги конкурсов на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности и на получение денежного поощрения лучшими учителями.

Роман Голубев назвал учителей — победителей конкурсного отбора на присуждение премий в 2023 году.

Так, денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей получат учитель информатики лицея № 1 Петрозаводска Юлия Дитковская, учитель физической культуры Чалнинской школы Пряжинского района Сергей Цыза, учитель физики Северного колледжа Наталья Вахрамеева, учитель начальных классов школы № 46 Петрозаводска Елена Филимонова, учитель русского языка и литературы Сортавальской школы № 4 Марина Свило.

Премии в сто тысяч рублей присуждены учителю физики и информатики Беломорской школы № 3 Наталье Веселовой, учителю начальных классов школы-интерната № 24 Петрозаводска Елене Федуловой, учителю начальных классов и карельского языка школы поселка Ильинский Олонецкого района Антонине Россиевой, учителю начальных классов Университетского лицея Петрозаводска Инге Ковалевской, учителю информатики Державинского лицея Петрозаводска Алене Вяриевой.

«Поздравляю!» — написал министр в паблике.