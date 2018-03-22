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Новости. Общество
09:46, 22 Марта 2018

Лучшие учителя Карелии получат по 230 тысяч рублей от президента

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Лучшие учителя в этом году получат президентский грант в размере 229 тыс. 885 рублей, сообщает министерство образования Карелии.

"Количество награжденных станет известно после издания приказа Минобрнауки о распределении квот по регионам", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, еще пять лучших педагогов будут удостоены гранта главы республики в размере 100 тысяч рублей. 

"Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является образовательная организация", - сказано в сообщении Минобра. 

При проведении конкурса будут учитываться: "наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету", "высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся", "создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся" и др.

Заявки для участия в конкурсах принимаются с 16 по 27 апреля по адресу: Петрозаводск, ул. "Правды", д. 31, каб. 215, или по электронной почте: rector@kiro-karelia.ru. 

Подробнее – на сайте Минобразования Карелии.

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