Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:10, 28 Апреля 2018

Лучших сварщиков и слесарей выбрали в ПКС-Водоканале

По теме

Сервис на сайте ФНС обозначит фирмы-однодневки
28.04.18 11:08
Минфин Карелии пригрозил проверками предприятиям, игнорирующим приглашения на комиссию по налогам
28.04.18 10:50
Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову
28.04.18 10:41
Все новости
Загрузка...

В АО "ПКС-Водоканал" завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства "Дока-2018" среди сварщиков и слесарей.

Жюри выбрало лучших работников в номинациях "Лучший сварщик", "Лучший слесарь" и "Лучшая ремонтная бригада". Многие участники соревнуются в "Доке" не впервые, а некоторые в этом году еще и улучшили свой результат: лучшим слесарем стал Егоров Иван, в 2017 году он был на третьем месте, лучшим сварщиком стал Левинский Павел, в прошлом году занявший второе место. Звание лучшей бригады вновь подтвердили Тароев Юрий и Левинский Павел, они стали победителями регионального конкурса уже в третий раз. В прошлом году на межрегиональном этапе "Доки" Тароев и Левинский также стали первыми, подтвердить  свое звание на всероссийском уровне им предстоит в этом году в Тамбове, где соберутся все победители региональных этапов "Доки".

Конкурс традиционно проводят в два этапа: теория и практика. Практическое задание в этот раз было другим, если в прошлом году бригады готовили стальной водомерный узел, то в этом году нужно было сварить и собрать элемент водопроводного узла диаметром 300 мм. Места распределились следующим образом:

 "Лучший сварщик"

1 место – Левинский Павел

2 место – Хорохин Алексей

3 место – Вихорев Константин

"Лучший слесарь"

1 место – Егоров Иван

2 место – Тароев Юрий

3 место – Сидоренко Александр

"Лучшая ремонтная бригада"

1 место - Тароев Юрий и Левинский Павел

2 место -  Егоров Иван и Вершинин Денис

3 место - Хорохин Алексей и Сидоренко Александр

Все призеры "Доки" получат денежную премию, а лучшей ремонтной бригаде желаем удачи в Тамбове.

На правах рекламы

По теме

Сервис на сайте ФНС обозначит фирмы-однодневки
28.04.18 11:08
Минфин Карелии пригрозил проверками предприятиям, игнорирующим приглашения на комиссию по налогам
28.04.18 10:50
Верховный суд Карелии проверит приговор Нелидову
28.04.18 10:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии

Аналитика

27.04.2018 14:33
Капитал
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
В Петрозаводске прошла региональная инвестиционная энергетическая конференция, итогом которой стало подписание соглашений между энергетиками и бизнесом.
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 4
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Вся аналитика

Чтиво

27.04.2018 11:12
Личное мнение
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 8
Как-то всё больше и больше различаются языки говорения региональных и федеральных средств массовой информации.
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»