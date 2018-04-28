Лучших сварщиков и слесарей выбрали в ПКС-Водоканале

В АО "ПКС-Водоканал" завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства "Дока-2018" среди сварщиков и слесарей.

Жюри выбрало лучших работников в номинациях "Лучший сварщик", "Лучший слесарь" и "Лучшая ремонтная бригада". Многие участники соревнуются в "Доке" не впервые, а некоторые в этом году еще и улучшили свой результат: лучшим слесарем стал Егоров Иван, в 2017 году он был на третьем месте, лучшим сварщиком стал Левинский Павел, в прошлом году занявший второе место. Звание лучшей бригады вновь подтвердили Тароев Юрий и Левинский Павел, они стали победителями регионального конкурса уже в третий раз. В прошлом году на межрегиональном этапе "Доки" Тароев и Левинский также стали первыми, подтвердить свое звание на всероссийском уровне им предстоит в этом году в Тамбове, где соберутся все победители региональных этапов "Доки".

Конкурс традиционно проводят в два этапа: теория и практика. Практическое задание в этот раз было другим, если в прошлом году бригады готовили стальной водомерный узел, то в этом году нужно было сварить и собрать элемент водопроводного узла диаметром 300 мм. Места распределились следующим образом:

"Лучший сварщик"

1 место – Левинский Павел

2 место – Хорохин Алексей

3 место – Вихорев Константин

"Лучший слесарь"

1 место – Егоров Иван

2 место – Тароев Юрий

3 место – Сидоренко Александр

"Лучшая ремонтная бригада"

1 место - Тароев Юрий и Левинский Павел

2 место - Егоров Иван и Вершинин Денис

3 место - Хорохин Алексей и Сидоренко Александр

Все призеры "Доки" получат денежную премию, а лучшей ремонтной бригаде желаем удачи в Тамбове.

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