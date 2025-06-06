Лучших выпускников школ поздравили в Медвежьегорске

В этом году в районе 100 баллов на ЕГЭ получили двое учеников, 13 детей закончили школу с золотыми и серебряными медалями.

Лучших выпускников, их педагогов и родителей чествовали в администрации Медвежьегорского района. В этом году наиболее отличились одиннадцатиклассники трех школ.

«Дорогие ребята, вы все — победители! Смело идите по жизни! Будьте счастливы, удачливы, успешны! В добрый путь!» — поздравила выпускников глава администрации района Людмила Журавлева.

Медвежьегорская школа им. Александра Фанягина подготовила 8 золотых и 2 серебряных медалиста. В Пиндушской школе двое учеников закончили обучение с золотыми медалями. Еще один серебряный медалист — в Повенецкой школе.

Кроме того, двое из золотых медалистов получили 100 баллов на едином государственном экзамене. Павел Хрылев из школы им. Александра Фанягина показал максимально высокие результаты на экзамене по химии. Выпускника подготовила учитель Ольга Ксенчина.

Учитель русского языка и литературы из Пиндушской школы Ольга Строк помогла добиться выдающихся результатов своей ученице Таисии Лобановой.

«Успех ученика — лучшая награда для учителя. Нет ничего радостнее для педагога, чем видеть искренний интерес ребенка к предмету, желание получить как можно больше знаний. Поздравляю всех наших выпускников! Пусть впереди у каждого из ребят во взрослой жизни будет много новых открытий и достижений!» — сказала Ольга Ксенчина.

На церемонии выпускникам и педагогам вручили благодарственные письма администрации района.