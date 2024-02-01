«Лучший тротуар» Петрозаводска показали в соцсети

Пешеходы в очередной раз раскритиковали качество уборки снега в карельской столице.

В сообществе «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка» опубликовали фотографию состояния тротуара на Комсомольском проспекте.



«Прекрасный» тротуар на Кукковке, напротив президентского кадетского корпуса», - с сарказмом говорится в сообщении.



Напомним, ранее жители отдаленного района Петрозаводска обвинили подрядчика в складировании снега на стадионе.