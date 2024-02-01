«Лучший тротуар» Петрозаводска показали в соцсети

Пешеходы в очередной раз раскритиковали качество уборки снега в карельской столице.
В сообществе «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка» опубликовали фотографию состояния тротуара на Комсомольском проспекте.
«Прекрасный» тротуар на Кукковке, напротив президентского кадетского корпуса», - с сарказмом говорится в сообщении.
Напомним, ранее жители отдаленного района Петрозаводска обвинили подрядчика в складировании снега на стадионе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание